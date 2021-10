Efteling

Weer onaangekondigde werkzaamheden bij Joris en de Draak in de Efteling

Houten achtbaan Joris en de Draak ontpopt zich tot een probleemgeval voor de Efteling. Een maand nadat er ongepland onderhoud plaatsvond bij de attractie, is de rollercoaster wederom deels gesloten. Er blijkt een noodreparatie nodig te zijn bij de Vuur-baan.



Vandaag werd een stuk van de baan weggezaagd. Volgens een Efteling-voorlichter blijft de Vuur-baan "de komende tijd" dicht voor onderhoud. Een einddatum is er nog niet. Voorlopig is alleen de Water-baan operationeel.

De huidige werkzaamheden konden kennelijk niet wachten tot een geplande opknapbeurt, die over drie weken begint. Joris en Draak is volledig gesloten van maandag 8 november tot en met vrijdag 26 november. In september werden beide banen al onder handen genomen.



Op dit moment is ook boottocht Gondoletta onaangekondigd dicht. Daar is sprake van een technisch probleem, aldus de voorlichter. Ook voor de Gondoletta kan de Efteling nog geen openingsdatum noemen. De attractie komt niet voor op de onderhoudskalender.