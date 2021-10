Efteling

Veel problemen met videoprojecties in de Efteling: geen geld voor onderhoud

Op veel plekken in de Efteling zijn problemen ontstaan met videoprojecties. Projectoren die de afgelopen maanden kapot zijn gegaan, worden niet meer gemaakt. Daardoor ontbreken er momenteel opvallende effecten bij De Vliegende Hollander, Baron 1898, Fata Morgana en het Volk van Laaf.



Het is een bewuste keuze om niet te investeren in dergelijke onderhoudsklussen, vertelt een woordvoerder aan Looopings. De Efteling hoopt er geld mee te kunnen besparen. Het park heeft door de coronacrisis een financieel moeilijke tijd achter de rug, benadrukt de voorlichter.

"Door de financiƫle situatie tijdens de coronacrisis zij we financieel terughoudend geweest", luidt de uitleg. "We hebben vrijwel geen geld uitgegeven en alleen onderhoud uitgevoerd dat noodzakelijk was voor de veiligheid. Zo konden we inzetten op maximaal baanbehoud."



Externe partijen

Kapotte projectoren hebben dan geen prioriteit, aldus de woordvoerder. Maar de coronabeperkingen zijn inmiddels toch grotendeels voorbij? "Nu het steeds een beetje beter gaat, hopen we dat we snel weer al het onderhoud kunnen gaan oppakken. Daarin zijn we ook afhankelijk van de leveringen en diensten van externe partijen."



De Efteling snapt dat dergelijke defecten een smet kunnen zijn op een dagje uit, zeker in een park dat voortdurend zegt te streven naar het rapportcijfer 9 of hoger. "Het doet ons ook pijn dat we niet alles hebben kunnen aanpakken."