Nieuws

Lichtfestivals in twee Belgische dierentuinen: dino's en Alice in Wonderland

Twee Belgische dierentuinen hebben deze winter een lichtfestival op het programma staan. Bezoekers van ZOO Antwerpen kunnen de komende weken kijken naar lichtsculpturen in de stijl van Alice in Wonderland. ZOO Planckendael presenteert een lichtspektakel dat draait om dinosaurussen.



Het is voor de zesde keer dat ZOO Antwerpen een China Light-festival organiseert. "Na zonsondergang komt het speelse sprookje helemaal tot leven", laat het park weten. "Volg het konijn en duik in de heerlijke, knotsgekke droomwereld van Alice."

In het dierenpark zijn 3200 lichtobjecten en 203 figuren te vinden, met in totaal 18.000 lampjes. Naar aanleiding van het succes in Antwerpen krijgt nu ook zusterpark ZOO Planckendael dit jaar een eigen lichtfestival. "78 dinosaurussen staan klaar om je deze winter te verwonderen met een warme gloed van licht en kleur", luidt de beschrijving.



Lichtkabels

Er was 68 ton staal nodig voor 360 lichtobjecten met 11.000 meter aan lichtkabels. Beide evenementen duren tot en met zondag 16 januari. Bezoeken kan dagelijks tussen 17.15 en 21.15 uur, met uitzondering van vrijdag 24 en vrijdag 31 december.