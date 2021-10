Walibi Holland

Video: halloweenacteur Walibi verzint nieuwe manier om bezoekers te laten schrikken

Een acteur van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland heeft een nieuwe manier gevonden om mensen aan het schrikken te maken. In TikTok-filmpjes is te zien hoe de man op een verhoging met een afdakje staat. Hij lokt omstanders naar zich toe en gebaart dat ze een buiging moeten maken.



Wanneer dat gebeurt, duwt hij met een hand tegen het dak aan. Daardoor krijgen de bezoekers in kwestie een enorme plens regenwater over zich heen. Het effect werkt dan ook alleen als het geregend heeft.

Het personage met de naam Frostbite is onderdeel van de scare zone Villains. Dat gebied bevindt zich bij de attracties Space Shot en G-Force. "Ze vonden het een geniale actie trouwens", reageert de acteur zelf op de videobeelden. "Gelukkig vonden ze het niet erg."