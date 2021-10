Madame Tussauds Amsterdam

Video: NikkieTutorials ontdekt eigen wassenbeeld in Madame Tussauds Amsterdam

Visagiste, presentatrice en YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, heeft een plek gekregen in Madame Tussauds Amsterdam. In een video op haar YouTube-kanaal is te zien hoe haar wassenbeeld tot stand is gekomen, van de eerste foto's tot de uiteindelijke onthulling.



De Jager werd al in december 2019 gevraagd of ze interesse had in een eigen wassenbeeld. Het proces dat daarop volgde - met urenlang poseren, het kleien van een hoofd en het kiezen van de juiste kleuren, kleding en make-up - heeft ze volledig in beeld gebracht.

Dat leverde een video op van ruim zeventien minuten. Tot haar verbazing blijkt De Jager dezelfde soort ogen te hebben als James Bond-acteur Daniel Craig. Bezoekers van Madame Tussauds komen het nieuwe wassenbeeld tegen in het opgeknapte modegedeelte van de attractie.



Overdonderd

Vanwege de coronacrisis was het voor de beroemde visagiste niet mogelijk om naar Londen te komen om een eerste versie van haar hoofd te checken. Daardoor was ze extra overdonderd toen ze in Amsterdam het eindresultaat onder ogen kreeg, bijna twee jaar later na het eerste contact.



Nikkie de Jager (27) werd bekend dankzij haar Engelstalige YouTube-filmpjes over make-up en lifestyle. Inmiddels heeft haar kanaal bijna veertien miljoen abonnees. Verder deed ze onder meer twee keer mee aan Wie is de Mol? en was ze dit jaar één van de presentatoren van het Eurovisiesongfestival.