Kermis

Oktoberfest is voortaan een beschermd handelsmerk

Het beroemde Oktoberfest in München is nu een beschermd handelsmerk. Dat heeft merkenbureau European Union Intellectual Property Office (EUIPO) bepaald. Het bierfestival mag daarom niet meer letterlijk gekopieerd worden.



Het EUIPO besloot de naam Oktoberfest na vijf jaar onderzoek in 22 categorieën te beschermen, voorlopig tot 2026. Het gaat onder meer om zeep en creditcards, maar ook om toeristische reclame. Het stadsbestuur van München had het handelsmerk zelf aangevraagd.

Het bestuur wil zo voorkomen dat anderen goede sier maken met de naam Oktoberfest zonder dat München daar van profiteert. In Dubai maakte men bijvoorbeeld reclame voor een soortgelijk evenement met de slogan "Oktoberfest goes Dubai". Dat werd eerder al verboden. Mensen zouden namelijk kunnen denken dat het festival is verplaatst. Ook zou de stad profiteren van de goede reputatie die het echte Oktoberfest heeft.



Sfeer

Het blijft wel mogelijk om evenementen te organiseren in de sfeer van de enorme kermis, zolang maar duidelijk is dat het niet de originele versie betreft. München deinst er niet voor terug om juridische stappen te ondernemen als daar twijfels over ontstaan.



Het Oktoberfest gaat dit jaar wederom niet door vanwege de coronacrisis. Attractiepark Heide Park in Duitsland presenteerde zich vervolgens als alternatief voor het bekende volksfeest.