Disneyland Paris

Afstand houden hoeft niet meer in Disneyland Paris: stickers kunnen weg

Medewerkers van Disneyland Paris zijn druk bezig met het verwijderen van vloerstickers. De opvallende plakkaten gaven de afgelopen anderhalf jaar aan dat bezoekers minimaal één meter afstand moesten houden om coronabesmettingen tegen te gaan. Nu de Franse coronaregels zijn versoepeld, is afstand houden in de Disney-parken niet meer nodig.



In karretjes en bootjes van attracties was afstand houden sinds juli al niet meer noodzakelijk. Nu hoeft het ook niet meer op paden en pleinen, in wachtrijen en in theaters. Binnenkort wordt er weer gestart met het opvoeren van parades en avondshows.

Traditionele meet-and-greets keren nog niet terug. Disney-fans moeten voorlopig genoegen nemen met selfies op afstand. Ook moeten bezoekers nog steeds een coronatoegangsbewijs laten zien bij de entree in de vorm van een QR-code, al controleert men niet op identiteitsbewijzen.



Mondkapje

Daarnaast blijft het dragen van mond- en neusmaskers voorlopig verplicht in de parken, voor personen van 6 jaar en ouder. Alleen tijdens het eten en drinken en het maken van een foto met een Disney-figuur mag een mondkapje afgezet worden.



Waar in Nederland en België anderhalve meter afstand houden de norm was, nam Frankrijk genoegen met één meter. De Franse tekst op de stickers werd enkele maanden na de introductie aangepast om de boodschap te verduidelijken. Sindsdien viel er te lezen: "Merci de ne pas stationner ici".