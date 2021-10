Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris werkt aan volledig nieuwe kerstparade

Disneyland Paris is bezig met de ontwikkeling van een volledig nieuwe kerstparade. Disney's Christmas Parade wordt dit jaar vervangen door Mickey's Dazzling Christmas Parade. Bijzonder is dat de parade op de meeste dagen zowel overdag als 's avonds vertoond zal worden.



Mickey's Dazzling Christmas Parade bestaat uit vijf verschillende wagens met onder andere Mickey Mouse en zijn vrienden, de Disney-prinsessen en de Kerstman met Tinkerbell. De wagens zijn voorzien van lampen en lichteffecten. Bovendien wordt er gebruikgemaakt van lichtprojecties op de façades van gebouwen langs de paraderoute.

Aan het project wordt al sinds 2017 in het geheim gewerkt, vertelt regisseur Emanuel Lenormand in een video. "Elke praalwagen heeft een eigen kerstboom", zegt hij. "Deze parade zit vol verrassingen. Als het avond wordt, bieden we een totaal andere ervaring."



Disney Illuminations

Het kerstseizoen van Disneyland Paris duurt van zaterdag 13 november tot en met zondag 9 januari. Vanaf dinsdag 21 december is ook avondshow Disney Illuminations weer te zien. Disney Stars on Parade volgt in januari 2022.