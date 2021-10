Disneyland Paris

Parades en avondspektakels binnenkort terug in Disneyland Paris

Er zijn binnenkort weer parades en avondshows te zien in Disneyland Paris. Na ruim anderhalf jaar afwezigheid vanwege de coronacrisis is duidelijk wanneer Disney Stars on Parade en Disney Illuminations terugkeren. Ook het halloween- en kerstseizoen worden opgeluisterd door parades.



De halloweenperiode startte op 1 oktober, maar tot nu toe ontbraken de meeste paradewagens. Van zaterdag 23 oktober tot en met zondag 7 november kunnen bezoekers alsnog kijken naar verschillende halloweenwagens. Tussen zaterdag 13 november en zondag 9 januari is een gloednieuwe kerstparade te zien.

Avondspektakel Disney Illuminations, met vuurwerk en videoprojecties op Sleeping Beauty Castle, keert naar verwachting terug op dinsdag 21 december. Disney Stars on Parade draait weer vanaf maandag 10 januari 2022.



Frontierland Theater

Eerder werd al bekend dat vanaf zaterdag 23 oktober de theatershow The Lion King: Rhythms of the Pride Lands weer op de planken staat in het Frontierland Theater.



Verder wordt op dinsdag 2, donderdag 4 en dinsdag 9 november vuurwerkshow Mickey's Magical Fireworks opgevoerd in het Disneyland Park. Dat is de vervanger van Disney's Magical Fireworks and Bonfire op Lake Disney in uitgaansgebied Disney Village.