Walibi Holland

Walibi maakt horror-overnachtingen enger: zombies gaan vakantiehuisje binnen

De horror-overnachtingen in het vakantiepark van Walibi Holland zijn een stuk enger geworden. Bezoekers van de Halloween Fright Nights kunnen dit jaar blijven slapen in vakantiehuisjes waar het blijkt te spoken. Ze krijgen dan 's nachts bezoek van bloeddorstige zombies of vampieren.



After Dark, zoals het concept wordt genoemd, vond voor het eerst plaats op zaterdag 9 oktober. Naar aanleiding van de eerste reacties heeft Walibi enkele aanpassingen doorgevoerd voor de resterende weekenden. De beleving is heel wat intenser geworden, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

Zo moeten verblijfsgasten niet raar opkijken als de zombies en vampieren voortaan ook binnenkomen in hun huisje, al dan niet met een ronkende kettingzaag. Ook als de deur op slot is, kunnen de griezels naar binnen.



Stroboscoop

Verder is er gesleuteld aan de schrikeffecten in de bungalow. "We hebben de opbouw in heftigheid aangepast", zegt de voorlichtster. De vakantiehuizen zijn voorzien van een geluidsbox, een luchtdrukapparaat, een rookmachine, een stroboscoop en een toeter. Daarnaast kan er op afstand gespeeld worden met de lampen en de deurbel.



Alle After Dark-huisjes waren dit jaar binnen anderhalve week uitverkocht. "We hadden nooit verwacht dat het zó hard zou gaan", liet Walibi eerder al weten. Het is de bedoeling om de onheilspellende overnachtingen in 2022 wederom aan te gaan bieden. Het halloweenseizoen duurt nog tot en met zondag 31 oktober.