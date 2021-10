Bobbejaanland

Bobbejaanland experimenteert met virtuele wachtrij bij achtbaan

Bobbejaanland werkt tegenwoordig met een virtuele wachtrij. Bezoekers van het Vlaamse pretpark moeten een ritje in de achtbaan Dreamcatcher momenteel digitaal reserveren. Dat kan met behulp van een mobiele website, die te bereiken is door ter plekke een QR-code te scannen.



Op die manier blijft de wachtrij kort. "Scan de QR-code en kies je moment", luidt de uitleg. "Geniet van Bobbejaanland en kom terug bij aanvang van je tijdstip. We voorzien dan een kortere wachtrij." In het gebied is gratis wifi beschikbaar.

Op de site van leverancier Ombori kunnen tijdvakken van vijf minuten geboekt worden. Het gaat om een experiment, legt een woordvoerster van het attractiepark uit aan Looopings. "We doen een kleine test, enkel bij de populaire Dreamcatcher", vertelt ze.



Hangende achtbaan

Dreamcatcher is een 25 meter hoge hangende familieachtbaan van fabrikant Vekoma, in 1987 geopend onder de naam Air Race. In 2006 werden de huidige treinen en naam geïntroduceerd. In 2018 en 2019 maakte men gebruik van virtualreality-brillen.