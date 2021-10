Attractiepark Toverland

Toverland voegt actiefoto toe aan spookhuis: 'Blijvende herinnering'

De schrikreacties van Toverland-bezoekers worden nu op de gevoelige plaat vastgelegd. Het Limburgse attractiepark heeft een actiefoto toegevoegd aan spookhuis Maison de la Magie. Wie tijdens de Halloween Nights een bezoek brengt aan het mysterieuze landhuis, krijgt na afloop een foto te zien.



"Met het fotopunt willen we onze bezoekers een blijvende herinnering bieden aan hun bezoek aan het haunted house", zegt een voorlichtster. "Omdat de foto op een onverwacht moment gemaakt wordt, zie je echt de schrik."

De foto's zijn voor 4 euro per stuk digitaal te koop bij een automaat. Die staat bij de uitgang van het spookhuis. Men hanteert dezelfde prijs bij andere fotolocaties in het park. Toverland is het eerste attractiepark in Nederland met een actiefoto in een haunted house.



Oscar Pendula

In Maison de la Magie gaan waaghalzen op ontdekkingstocht door het verlaten huis van illusionist Oscar Pendula, waar het blijkt te spoken. Omdat het spookhuis zich buiten de grenzen van Toverland bevindt, rijden er treintjes van en naar de locatie. Tickets kosten 7,50 euro.