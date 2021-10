Avonturenpark Hellendoorn

Geruchten over nieuwe attractie voor Avonturenpark Hellendoorn in 2022

Het lijkt erop dat Avonturenpark Hellendoorn werkt aan de komst van een nieuwe attractie. Op een veld in het Overijsselse pretpark worden voorbereidingen getroffen voor bouwwerkzaamheden. Volgens geruchten opent daar volgend jaar iets nieuws.



Het terrein bevindt zich tussen het theater van de duikshow Sky Pirates en de onlangs vernieuwde achtbaan Balagos. Tot nu toe is er alleen nog afzetlint gespannen. Het afgebakende gebied suggereert dat er in ieder geval geen kleine attractie aan zit te komen.

In het verleden - al sinds 1949 - was op die plek een doolhof te vinden. Begin 2013 werd het labyrint gesloopt.



Spookhuis

Wie deze maand naar Hellendoorn komt, kan het afgezette veld zien naast de ingang van spookhuis House of Witches. Een woordvoerder van het attractiepark wil er nog weinig over kwijt. "We hebben altijd mooie toekomstplannen", zegt hij. "Over seizoen 2022 maken we de komende maanden meer bekend."