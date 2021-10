Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn opent nieuwe spinning coaster in 2022

Avonturenpark Hellendoorn werkt aan de komst van een nieuwe attractie. Op een veld in het Overijsselse pretpark worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een achtbaan. Het gaat om een spinning coaster, bevestigen ingewijden aan Looopings.



Het terrein bevindt zich tussen het theater van de duikshow Sky Pirates en de onlangs vernieuwde achtbaan Balagos. Tot nu toe is er alleen nog afzetlint gespannen. Volgend jaar moet daar een familieachtbaan met draaiende karretjes staan.

Wie deze maand naar Hellendoorn komt, kan het afgezette veld zien naast de ingang van spookhuis House of Witches. In het verleden - al sinds 1949 - was op die plek een doolhof te vinden. Begin 2013 werd het labyrint gesloopt.



Noord-Amerika

Marketingdirecteur René Peul wil vooralsnog alleen bevestigen dat er een rollercoaster gaat komen, afkomstig uit een park in Noord-Amerika. De nog naamloze attractie moet af zijn bij de seizoensstart op zaterdag 9 april 2022. Onderdelen ervan liggen momenteel bij het Overijsselse attractiebedrijf Most Revisie voor een verfbeurt.



Betrokkenen melden dat het gaat om een tweedehands achtbaan van fabrikant Reverchon uit het Mexicaanse pretpark La Feria Chapultepec Mágico. Dat park is sinds september 2019 dicht vanwege een dodelijk ongeluk met een andere achtbaan. De attracties kwamen daardoor te koop te staan. Bij ons is het achtbaantype vooral bekend van de kermis, met namen als Super Mouse, Wild Mouse en Spinning Coaster.



Slagharen

Dankzij de toevoeging telt Avonturenpark Hellendoorn volgend jaar in totaal vier achtbanen: Balagos, Donderstenen, Rioolrat en de nieuwe spinning coaster. Dat zijn er meer dan in bijvoorbeeld Duinrell en Attractiepark Slagharen.