Walibi Holland

Dit krijgen Walibi-fans te zien tijdens de backstage tour bij de Halloween Fright Nights

Walibi Holland geeft dit jaar voor het eerst backstage tours tijdens de Halloween Fright Nights. Fans krijgen voor 59 euro een tweeënhalf uur durende rondleiding achter de schermen. Looopings liep afgelopen weekend mee om te ontdekken wat de tour inhoudt. Hoogtepunten zijn een bezoek aan de grime- en kleedruimte van de acteurs en de spookhuizen Haunted Holidays II en Below.



Walibi werkt met kleine groepjes van zes personen. De rondleiding start op de Main Street, waarna deelnemers verzamelen achter de schermen van achtbaan Xpress: Platform 13. De wachtrij van de rollercoaster heeft dankzij de decors en effecten wel wat weg van een spookhuis. Op die locatie was eerder spookhuis Alice in Horrorland te vinden.

Na een presentatie over de geschiedenis van Walibi en Halloween kunnen fans zonder te wachten een ritje maken in Xpress, gevolgd door een wandeling naar de zogeheten Base. Dat voormalige pannenkoekenhuis in themadeel Walibi Play Land wordt tegenwoordig gebruikt als kleding- en grimelocatie voor alle acteurs, maar ook als opslagplaats voor oude kostuums.



Nieuwe personages

Aanwezigen mogen rondstruinen in het kledingmagazijn en vragen stellen aan de grimeurs. Zo leren ze bijvoorbeeld het verschil tussen maskers en applicaties. Met een beetje geluk zien ze hoe bekende karakters - waaronder Eddie de Clown - gegrimeerd worden. Ook wordt duidelijk hoe conceptontwikkelaar Sébastiaan van der Ham nieuwe personages tot leven wekt.



Vervolgens staat een bezoek aan Haunted Holidays II op het programma. Dat spookhuis blijft in 2021 gesloten vanwege een personeelstekort. Wie meegaat met de backstage tour, mag er wél binnen kijken. Leden van het entertainmentteam vertellen hoe de schrikeffecten werken, wat er wordt gedaan in noodsituaties, hoe stevig de decors zijn en wat er van acteurs gevraagd wordt. Men krijgt eveneens de kans om verborgen ruimtes en de technische installatie te bekijken.



Wrong Turn: Into Darkness

Bovendien zijn er antwoorden op vragen als: hoe wordt een spookhuis bedacht en ontwikkeld? Wie is er verantwoordelijk voor de decorbouw? En hoe duur is het bouwen van een spookhuis? De rondleiding gaat via mega coaster Goliath verder richting het evenemententerrein, waar deelnemers een glimp kunnen opvangen van de nieuwe halloweenride Wrong Turn: Into Darkness. Die bevindt zich op de oude plek van scare zone Eddie's Festival of Freaks. Voor de finalescène wordt een grote boerderij gebruikt.



De laatste stop in de tour bevindt zich bij spookhuis Below, dat draait om een ongedierteplaag in het riool. Fans trekken een waadpak aan om het water in te kunnen stappen. Ze maken twee rondjes door het bijzondere haunted house: één met de noodverlichting aan en één met alle effecten. Walibi-personeel legt uit hoe Below ontworpen is en hoe lastig het was om de effecten, waaronder een waterval en een geheim luik, te implementeren.



Zwembadfilter

Daarnaast leren de aanwezigen dat al het water in het huis tijdens de halloweenperiode wekelijks weggepompt moet worden, omdat er anders een zwembadfilter met chloor nodig zou zijn. Dat zou de illusie van een riool verpesten. Ook zien ze hoe elke scène met behulp van bewakingscamera's permanent in de gaten wordt gehouden, zodat er geen Walibi-medewerkers in het spookachtige riool hoeven te staan.



De lift in Below blijkt afkomstig te zijn uit het failliete pretpark Yumble in Roermond. Ter afsluiting van de rondleiding mogen liefhebbers alle decors vanaf de buitenkant bekijken. Dan ontdekken ze dat het hele spookhuis bestaat uit houten wanden, deurtjes en bruggetjes in een enorme loods. Alleen de onderste laag van de decors - waar water in staat - is van beton.



Verboden

Walibi Holland is normaal gesproken niet happig op het onthullen van geheimen, maar tijdens de backstage tour blijft niets onbesproken. Het maken van foto's en video's is dan ook ten strengste verboden. Een ticket is inclusief een drankje, een exclusieve pin van Eddie de Clown en een pasje met 10 euro aan Walibi-tegoed. Wie enthousiast is geworden en nog een kaartje moet kopen, heeft voorlopig pech. Dit jaar zijn alle rondleidingen uitverkocht.