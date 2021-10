Avonturenpark Hellendoorn

Video: zo eng is horror-evenement Screams in Avonturenpark Hellendoorn

Wat kun je dit jaar verwachten van horror-evenement Screams in Avonturenpark Hellendoorn? Het Overijsselse pretpark staat op vier avonden in oktober in het teken van griezels, met drie spookhuizen, twee walkthroughs en vier scare zones. Een videocompilatie van Looopings brengt alle halloweenbelevingen in beeld.



De scare zones kregen de namen Red Thirst, Dragon Fear, Freak Circus en Pirates Bay. Voor de spookhuizen Horror Hotel, Death Lab en House of Witches moeten aparte tickets gekocht worden, voor 4 euro per stuk.

Verder zijn er de gratis toegankelijke walkthroughs Zombie Escape en Underground. Voor Zombie Escape wordt het verlaten terrein van waterpark Aquaventura gebruikt. Underground bevindt zich in de wachtrij van de overdekte achtbaan Rioolrat.



Waterbaan

Er zijn nog Screams-avonden op vrijdag 22, zaterdag 23 en zaterdag 30 oktober. Het park is dan open tot 23.00 uur. Tot 19.00 uur zijn er kindvriendelijke activiteiten onder de noemer Heksendoorn. Om 18.45 uur vindt een vuurwerkshow plaats bij waterbaan Wild Waterval.