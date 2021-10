Walibi Belgium

Technische problemen bij waterachtbaan Walibi Belgium opgelost

Walibi Belgium heeft waterachtbaan Pulsar weer aan de praat gekregen. Toen het pretpark begin deze maand openging na een langdurige sluiting vanwege zware overstromingen, was de attractie nog defect. Men kon toen niet vertellen of Pulsar dit jaar nog open zou gaan.



Technici hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de 45 meter hoge coaster operationeel te krijgen. Dat is gelukt. Vanaf vandaag - de start van het halloweenseizoen - kunnen bezoekers weer een ritje maken in de powersplash.

Daarmee zijn alle attracties van Walibi Belgium geopend, met uitzondering van de botsauto-piste Tuf Tuf Club. Die wordt gebruikt als decor voor een halloweengebied. Walibi's zwemparadijs Aqualibi is ook nog tot nader order dicht.



Splash

Pulsar is een powersplash van de Duitse fabrikant Mack Rides, geopend in 2016. Boten worden achteruit, vooruit en weer achteruit gelanceerd tussen twee torens, gevolgd door een enorme splash. De topsnelheid bedraagt 100 kilometer per uur.