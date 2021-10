Efteling

Gondoletta in de Efteling voorlopig gesloten vanwege technisch probleem

De Gondoletta in de Efteling is tot nader order dicht. Vanwege een technisch probleem kunnen bezoekers voorlopig geen boottocht maken over de Siervijver. Vanochtend was te zien hoe twee bootjes tegen elkaar aan in het water lagen.



De veertig bootjes van de Gondoletta zitten onder water vast aan een kabel. Het mankement zelf heeft echter niet met de kabel te maken, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

"In verband met een ander technisch probleem zijn we aan het sleutelen gegaan", legt hij uit. "Daardoor ligt de kabel nu even niet zoals de bedoeling is." De Efteling weet nog niet wanneer de attractie weer open kan.