Naturalis Biodiversity Center

Nieuwe dinosimulator in Naturalis blijft dicht: 'We zijn in afwachting'

Het gaat nog even duren voordat bezoekers van natuurmuseum Naturalis in Leiden gebruik kunnen maken van een nieuwe attractie. Tijdens de renovatie van het museum in 2017 werd bekend dat Naturalis een simulator met dinosaurussen zou toevoegen: de REXperience.



Bij de heropening in september 2019 was de attractie nog niet af. Men gokte toen op de kerstvakantie van dat jaar, maar het bleef stil. Ook in 2020 kon de simulator niet open. Een jaar geleden vertelde een woordvoerster dat de REXperience niet operationeel was vanwege de coronaregels.

Bezoekers moeten plaatsnemen in een soort shuttle, waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. Het kabinet heeft de afstandsregel onlangs geschrapt, maar afstand houden wordt nog wel dringend aanbevolen. De kans is aanwezig dat de regel binnenkort terugkeert, gezien de stijgende coronacijfers.



Voorbereidingen

"We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de REXperience, maar we zijn even in afwachting van de coronamaatregelen", laat een voorlichtster nu aan Looopings weten. "Als de anderhalve meter niet meer verplicht is, kunnen we de beleving in het nieuwe jaar gaan openen. Achter de schermen maken we alles gereed."



Maar is de attractie niet allang af? "Nog niet. We willen het ook graag testen met publiek en dat kon natuurlijk niet. Maar ik heb er al een glimp van opgevangen en het wordt heel spectaculair." Naturalis heeft nog geen beelden van de attractie of de bouw gedeeld. Er is jaren geleden wel een ontwerp gepubliceerd.