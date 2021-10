Efteling

Video: nieuwe rotsen bij De Indische Waterlelies in de Efteling

De grote onderhoudsbeurt bij De Indische Waterlelies in het Sprookjesbos van de Efteling is achter de rug. Sinds juni vonden er werkzaamheden plaats bij het beroemde sprookje uit 1966. Zo werd de grote rotspartij boven de gaanderij met zuilen volledig vervangen.



Ook bij de ingangstunnel was het rotswerk aan vervanging toe. Verder is de wandelroute opnieuw betegeld. Tijdens de renovatie, die ruim vier maanden geduurd heeft, bleef het sprookje toegankelijk via de uitgang.

Alleen de afgelopen dagen was De Indische Waterlelies volledig buiten gebruik. Een nieuwe YouTube-video geeft een goed beeld van de huidige stand van zaken. De tunnel bij de uitgang werd al in 2019 opnieuw opgebouwd.