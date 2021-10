Walibi Holland

Video: Walibi-mascotte Eddie de Clown aan het werk in de McDrive

Klanten van de McDonald's in Lelystad zijn onlangs bediend door niemand minder dan Eddie de Clown. Walibi's halloweenmascotte bracht een bezoek aan het fastfoodrestaurant om te checken of "die andere clown" aanwezig was, doelend op Ronald McDonald.



Ter plekke kreeg hij de kans om mee te helpen bij de McDrive, blijkt uit een video die Walibi op social media heeft gezet. Medewerkers gieren het uit terwijl Eddie hysterisch om rietjes vraagt. Ook scheldt hij een gast uit voor "vetklep" en vertelt hij een kind dat hij het speeltje al uit een besteld Happy Meal gehaald heeft.

Eddie de Clown is al vijftien jaar het gezicht van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Dit jaar rijdt hij in een karretje door het park heen. Als hij stopt, kunnen bezoekers met hem op de foto. Het halloweenseizoen duurt nog tot en met zondag 31 oktober.