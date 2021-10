Duinrell

Duinrell speelt in op succes van tv-serie Squid Game

Duinrell knipoogt naar de populaire serie Squid Game in een nieuwe TikTok-video. Het Wassenaarse attractiepark toont beelden van een enorme huiveringwekkende pop in kindergebied Wonderland. Die heeft wel wat weg van een lugubere pop uit de absurdistische Netflix-show.



De Zuid-Koreaanse dramaserie draait om een mysterieus overlevingsspel waarbij de deelnemers een groot geldbedrag kunnen winnen. Als ze afvallen, worden ze gedood. Met 111 miljoen kijkers in zeventien dagen had Squid Game de best bekeken serielancering ooit op Netflix.

Het Duinrell-filmpje op TikTok verwijst naar de eerste aflevering, waarin met behulp van een grote pop een Annemaria Koekoek-spel gespeeld wordt. Presentator Eduard Verbaarschot schrikt zich een hoedje van de Duinrell-reus, die - net als in de serie - een Zuid-Koreaans kinderliedje lijkt te zingen.