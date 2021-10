Pairi Daiza

Nieuwe diersoort in dierenpark Pairi Daiza: de muskusos

Dierentuin Pairi Daiza in België heeft een nieuwe diersoort mogen verwelkomen. Sinds donderdag kunnen bezoekers van het grootste dierenpark van de Benelux twee muskusossen bewonderen. Het gaat om twee vrouwtjes met de namen Ylvie en Malena, die vorig jaar geboren werden in Zoo Krefeld in Duitsland.



"Deze twee holhoornige dames verblijven in het territorium waar jullie tot vandaag onze wapiti's konden bewonderen", laat Pairi Daiza weten. Het verblijf bevindt zich in themagebied The Land of the Cold.

Omdat beide soorten niet in harmonie kunnen samenleven, krijgen de wapiti's - hertachtigen - een andere plaats in het park. Welke plek dat zal zijn, wordt later bekendgemaakt.



Sneeuw

De muskusos is een herbivoor uit Alaska, Canada en Groenland. In het wild leven de dieren in kuddes. Ze verplaatsen zich aan de hand van de seizoenen: muskusossen gaan op zoek naar gebieden met weinig sneeuw om gemakkelijk aan voedsel en planten te komen.