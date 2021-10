Efteling

Video: Efteling-fans halen vijftig munten uit Ezeltje Strek Je voor wedstrijdje

Twee pretparkfans hebben sprookjesfiguur Ezeltje Strek Je in de Efteling onlangs zwaar op de proef gesteld. Als onderdeel van een wedstrijdje voor hun YouTube-kanaal besloten ze maar liefst vijftig munten uit de ezel te halen. In een filmpje is te zien hoe de poepende ezel overuren draait.



Erwin Boudewijns en Nick Geerlings daagden elkaar uit om zo veel mogelijk munten te vangen die uit het achterwerk van de ezel vlogen. Aangezien de dukaten steeds op een andere plek terechtkomen, is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Uiteindelijk wist Boudewijns er zes direct te pakken te krijgen, terwijl Geerlings genoegen moest nemen met één gevangen munt. Efteling-dukaten kosten 50 eurocent per stuk. Bezoekers kunnen alleen losse muntstukken gebruiken: contactloos betalen bij de ezel is nog niet mogelijk.