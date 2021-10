Walibi Belgium

Coronabewijs vanaf vandaag verplicht in Walibi Belgium, maar nog niet bij andere Belgische pretparken

Walibi Belgium controleert vanaf vandaag op coronatoegangsbewijzen. Alle bezoekers moeten bij binnenkomst laten zien dat ze volledig gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest zijn. Kunnen ze dat niet, dan wordt de toegang geweigerd.



De regel is ingevoerd vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in Wallonië. Eigenlijk zouden restaurants, nachtclubs, ziekenhuizen, sportcentra, beurzen, evenementen en pretparken daar vanaf half oktober met zogeheten covid safe tickets moeten gaan werken. Afgelopen week werd duidelijk dat de invoering ervan waarschijnlijk pas op 1 maandag november plaatsvindt.

Walibi heeft besloten daar niet op te wachten. Om tijdens het volledige halloweenseizoen dezelfde regels te kunnen hanteren, hebben bezoekers nu al een coronabewijs nodig. Het voordeel is wel dat mondkapjes nergens meer gedragen hoeven te worden.



Vaccinatiegraad

De halloweenperiode van Walibi Belgium start vandaag en loopt tot en met zondag 7 november. Plopsa Coo, het op één na grootste attractiepark van Wallonië, werkt voorlopig niet met coronachecks. In Vlaanderen zijn covid safe tickets momenteel ook niet benodigd voor een pretparkbezoek. De vaccinatiegraad ligt daar hoger.



Het halloweenaanbod van Walibi Belgium bestaat dit jaar uit de drie nieuwe scare zones Rebellion Land, Last Shelter en Psycho Circus, de nieuwe walkthrough Lost Forest en de spookhuizen Nagulai, The Curse of Amun en Mine Blast.