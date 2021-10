Phantasialand

Video: bijzondere dronebeelden van Phantasialand-themagebied Rookburgh en flying coaster F.L.Y.

Phantasialand laat flying coaster F.L.Y. op een unieke manier zien. Voor een promotievideo op YouTube werd themagebied Rookburgh in beeld gebracht met behulp van een drone. Ook Hotel Charles Lindbergh, gelegen in het themadeel, komt voorbij.



Voor het filmpje van 42 seconden werkte het Duitse pretpark samen met reisplatform Beautiful Destinations. "De hartslag van Rookburgh merk je overal: in de themawereld, in het Hotel Charles Lindbergh en in de flying launch coaster F.L.Y.", staat in de beschrijving.

"Voel het met al je zintuigen, terwijl je door deze bruisende wereld vliegt tijdens deze meeslepende filmische reis." F.L.Y., gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma, is de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering. Bezoekers leggen het parcours liggend af. De opening vond ruim een jaar geleden plaats.