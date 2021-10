Walibi Holland

Eddie de Clown over vleesetende planten in Eigen Huis & Tuin

Kijkers van de tv-show Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven zagen vrijdag plotseling een opvallend gezicht voorbijkomen. Het lifestyleprogramma op RTL 4 behandelde een kijkersvraag van niemand minder dan Eddie de Clown, de mascotte van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland.



Hij bleek alles te willen weten over vleesetende planten. In een ludiek ingestuurd filmpje vertelde de horrorclown dat het attractiepark na afloop van het evenement vaak "gigantische hoeveelheden vlees" over heeft.

Eddie wilde van tuinman Tom Groot weten of vleesetende planten de uitkomst zouden kunnen bieden. "Hoe zit dat? Hoe onderhoud ik ze, waar schaf ik ze aan, welke moet ik nemen? Daar weet jij waarschijnlijk alles van."



Vleesresten

Maar helaas voor de clown: het blijkt niet mogelijk om vleesresten te voeren aan vleesetende planten. Deskundige Groot, die verschillende soorten had meegenomen naar de studio, legde uit dat dergelijke planten hooguit af en toe een vliegje kunnen vangen en verteren.



De halloweenuitzending van Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven, met presentatrice Froukje de Both, is terug te kijken via de website van RTL XL. Het item met Eddie de Clown begint na vijf minuten.