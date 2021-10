Efteling

Video: Efteling toont eerste decors van de Wereld van Sindbad

Efteling-fans kunnen alvast een glimp opvangen van de Wereld van Sindbad, het nieuwe themagebied in parkdeel Reizenrijk. Kookpottenmolen Monsieur Cannibale wordt momenteel omgebouwd tot een attractie met Sindbad de Zeeman, onder de noemer Sirocco. Vandaag publiceerde de Efteling de eerste aflevering van een videoserie over de transformatie.



Volgens het verhaal van Sirocco komen bezoekers straks terecht in een zware storm. Ze nemen plaats in handelsschuitjes die rondjes zullen draaien, zoals de kookpotten van Monsieur Cannibale dat de afgelopen decennia deden.

In de YouTube-video van bijna drieënhalve minuut vertelt hoofdontwerper Sander de Bruijn wat de gedachte achter de Wereld van Sindbad is. Ondertussen zien we de vorderingen op de bouwplaats én enkele figuren die later onderdeel zullen worden van de attractie.



Zijden draadje

"Straks nemen wij als gast deel aan de handelsdelegatie van Sindbad de Zeeman en worden wij ondersteund door een handelaar", aldus De Bruijn. "Tijdens het verhandelen van onze koopwaar hangt het leven van de handelaar eigenlijk aan een zijden draadje. Hij moet zich vasthouden aan de elementen die om hem heen hangen."