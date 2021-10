Plopsaland De Panne

Nieuw hotelrestaurant Plopsaland gaat ook open voor lunch

Het nieuwe Plopsaland-restaurant Le Grand Buffet, onderdeel van het Plopsa Hotel, is binnenkort niet alleen geopend voor ontbijt en diner. Vanaf zondag 17 oktober kunnen bezoekers er ook terecht voor een uitgebreid lunchbuffet.



Le Grand Buffet opende in juni. Het etablissement is toegankelijk voor zowel hotelgasten als dagbezoekers. Het aanbod bestaat onder andere uit salades, vlees- en visgerechten, pasta's en groenten. Voor kinderen is er een apart kinderbuffet.

Het lunchbuffet wordt aangeboden op zaterdagen, zondagen en alle dagen tijdens de herfst- en kerstvakantie, voor 29,95 euro per persoon. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar betalen 14,99 euro. Vooraf reserveren wordt aanbevolen.



Korting

Plopsa-abonnees ontvangen 10 procent korting. Ontbijt en diner zitten inbegrepen bij een hotelovernachting. De prijs van een avondbuffet bedraagt 35 euro, voor een ontbijt rekenen daggasten 24,99 euro af.