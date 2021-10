Movie Park Germany

Video: Movie Park Germany presenteert bloederige horrorversie van nieuwe achtbaan

Movie Park Germany heeft een extra verrassing in petto tijdens het Halloween Horror Festival. 's Avonds wordt de nieuwe achtbaan Movie Park Studio Tour omgebouwd tot een huiveringwekkende horrorattractie. Na 18.30 uur is de rollercoaster in het Duitse pretpark alleen geschikt voor personen van 16 jaar en ouder.



Bezoekers komen dan acteurs en skeletten tegen in de wachtrij van de Movie Park Studio Tour. Bovendien zijn alle media-elementen - schermen en projecties - vervangen door bloederige varianten. In de voorshow wordt bijvoorbeeld een regieassistent door zijn kop geschoten. Daarmee is de toon gezet.

De hoofdrol is weggelegd voor een duivelse filmklapper die zichzelf voorstelt als Self Driving Intelligence Killing Machine. Hij heet zijn slachtoffers welkom in de Horrorwood Studios. In de wachtrij verschijnen gruwelijke horrorscènes. Regisseur Steven Killberg verzorgt de veiligheidsinstructies.



Gremlins

Ook tijdens de rit is er het één en ander veranderd. Zo verschijnen er zombies en aliens in een tornadoscène. Bij een draaischijf wordt een scène vertoond gebaseerd op de film Gremlins 2: The New Batch (1990).



Movie Park Studio Tour is een 532 meter lange multi dimension launch coaster van fabrikant Intamin, geopend in juni. De attractie haalt een topsnelheid van 60 kilometer per uur. Voor het opnemen en implementeren van het nieuwe halloweenmateriaal werden de Duitse firma's IMAscore and IMAmotion ingeschakeld.