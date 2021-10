Efteling

Efteling werkt aan alternatief voor defect waterbed in speelgebied Nest

De soap rond het waterbed in het nieuwe Efteling-speelgebied Nest duurt voort. Begin deze maand was het onderdeel heel even in gebruik, na langdurige problemen. Nu staan er weer hekken om het speeltoestel heen.



Een Efteling-woordvoerder bevestigt dat men de oplossing gevonden dacht te hebben. Die bleek wederom van tijdelijke aard. Het waterbed is voor de derde keer sinds de opening van Nest op 31 mei defect.

"Het was de bedoeling dat deze oplossing langer mee zou gaan", aldus de voorlichter. De Efteling ziet na het zoveelste mankement in dat er iets rigoureus moet veranderen. "Er is een alternatief in ontwikkeling." Of dat wederom een waterbed wordt of een totaal ander toestel, is nog niet duidelijk.