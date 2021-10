Efteling

Efteling presenteert sprookjesachtige nieuwe kerstboomhangers

De Efteling brengt dit najaar nieuwe kerstboomhangers op de markt. In de souvenirwinkels van het attractiepark liggen binnenkort glazen ornamenten voor in de kerstboom, in de vorm van bekende Sprookjesbos-bewoners.



Er zijn negen varianten met verschillende prijzen: een paddenstoel (8 euro), Roodkapje (14 euro), Klein Duimpje (14 euro), Draak (15 euro), Langnek (15 euro), Wolf (15 euro), Assepoester (15 euro), Reus (15 euro) en Ezel (16 euro).

De eerste hangers zijn naar verwachting vanaf aanstaande zaterdag te koop bij de winkels Efteldingen en In den Ouden Marskramer. Die van Reus, Wolf en Assepoester worden alleen verkocht in de Efteling, vanaf de start van het winterseizoen. De overige sprookjesfiguren liggen straks ook in de schappen bij diverse tuincentra.