Walibi Holland

Commotie over TikTok-filmpje met Eddie de Clown: videomaakster reageert

Een TikTok-video met Walibi-mascotte Eddie de Clown zorgt voor een hoop commotie op internet. Romy Zomer (22) kreeg in gesprek met de clown afgelopen weekend een gewaagde opmerking naar haar hoofd geslingerd. Aan Looopings vertelt ze dat mensen geen medelijden met haar hoeven te hebben. "Ik neem Eddie niets kwalijk."



In het filmpje is te zien hoe Zomer aan de clown meldt dat ze 33.000 volgers heeft op TikTok. "En hoeveel daarvan zijn je ouders?", sneert Eddie. Het gesprek neemt een ongemakkelijke wending als de vrouw reageert dat haar beide ouders zijn overleden.

"Nou, dan volgen ze je sowieso niet op TikTok", kaatst Eddie vervolgens terug. Inmiddels is het originele filmpje maar liefst anderhalf miljoen keer bekeken. Via sites als Dumpert en VKMag kwamen daar nog eens vele honderdduizenden kijkers bij.



Realityster

De video zorgt voor uiteenlopende reacties. Een hoop mensen vinden dat de pretparkbezoeker zo'n reactie had kunnen verwachten van een grove horrorclown. Realityster Michella Kox, die afgelopen voorjaar werd opgepakt voor het uitschelden van een agente, neemt het op voor Zomer. "Deze man moet per direct ontslagen worden, ik vind dit niet normaal!", klaagt de moralist op Instagram. "Als hij dit tegen mij had gezegd, had ik zijn rooie pruik eraf getrokken. Kom op, dit gaat veel te ver."



Maar hoe denkt de videomaakster er zelf over? "Ik ben al jaren megafan van Eddie, ik vind hem geweldig", laat ze aan Looopings weten. "Ik hou van zijn grove humor, dus ik kon er zeker mee lachen. Als je daar niet tegen kan, moet je niet met Eddie gaan kletsen."



Fijn

Ze benadrukt dat het niet de bedoeling was om op te scheppen over haar volgeraantal. "Dat vertelde ik alleen maar zodat hij mijn volgers de groeten kon doen." En de bewuste reactie van Eddie? "Iedereen vindt me altijd zielig. Eigenlijk is het wel fijn dat iemand een keer anders reageert."



Ze verbaast zich over de vele duizenden reacties. "Iedereen heeft een mening. Mensen denken dat ze me kennen, maar dat is niet zo. Ik heb de video ook niet geplaatst om zielig te doen, ik vond hem gewoon leuk en grappig." De ophef heeft haar ook nog wat opgeleverd: sinds de publicatie kreeg ze er 10.000 TikTok-volgers bij.