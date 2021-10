Attractiepark Toverland

Schoonmakers Disney-hotel blijven staken voor betere arbeidsomstandigheden

Tientallen externe schoonmakers van Disney-hotel Newport Bay Club zijn nog altijd in staking. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden en weigeren daarom sinds 10 oktober om hun werk te doen. In plaats daarvan demonstreren ze voor de ingang van het hotel.



Schoonmakers van Newport Bay Club verdienen tussen de 1000 en 1100 euro per maand. Vanaf 09.15 uur dienen ze in zes uur tijd 31 kamers te poetsen, vertelt één van hen aan de Franse krant Le Parisien. Dat blijkt vaak onmogelijk, waardoor de personeelsleden regelmatig onbetaald over moeten werken tot 19.00 uur. Tijd voor een pauze is er zelden.

Dat pikken ze niet langer. De schoonmakers eisen dat er extra personeel komt om de werkdruk te verlichten. Ook willen ze dat er een reorganisatie plaatsvindt onder de leidinggevenden. Die moet leiden tot een meer egalitaire werkverdeling. Eén van de managers, die al meer dan 25 jaar in het hotel werkt, dient zelfs te vertrekken.



Schoonmaakbedrijf

De medewerkers zijn niet in dienst van Disneyland Paris, maar van het schoonmaakbedrijf Atalian Sogepark. Hoewel ze al geruime tijd onderhandelen met de directie, laat een oplossing op zich wachten. Atalian Sogepark zou aan veel van de eisen willen voldoen, maar weigert de ervaren manager vooralsnog te ontslaan.



De groep stakers lijkt wel kleiner te worden. In eerste instantie deden ruim honderd schoonmakers mee aan de actie. Daar zijn er nog zo'n vijftig van over. Disneyland Paris zet eigen personeel in om hen tijdelijk te vervangen.