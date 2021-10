Speelpark Sprookjeshof

Investeringen in Sprookjeshof Zuidlaren, te beginnen met Hans en Grietje

Speelpark Sprookjeshof gaat investeren in de toekomst. De komende vijf jaar moet het hele park een metamorfose krijgen. Een eerste project is al zichtbaar: het attractiepark in Zuidlaren stak zo'n 100.000 euro in een vernieuwd sprookje.



Hans en Grietje keerden na ruim twee jaar terug in een nieuwe gedaante, inclusief een gloednieuw snoephuisje van polyester. De creaties zijn afkomstig uit Denemarken.

"Dit wordt de nieuwe stijl van sprookjes die we hier willen toepassen", vertelt eigenaar Tjebbe Haringa. De komende dagen worden de puntjes op de i gezet.



Restaurant

Ondanks de coronacrisis hebben bezoekers het park niet in de steek gelaten, aldus Haringa. "En nu willen we ook wat terugdoen. We hebben eigenlijk te weinig in het park gedaan." Wel is het restaurant al vernieuwd. Dat heet tegenwoordig 't Hof van Zuidlaren.