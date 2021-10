Leveranciers

Attractiebouwer Mack Rides komt met nieuwe opzet voor vliegsimulators

Mack Rides, de huisleverancier van Europa-Park, heeft een nieuw concept bedacht voor vliegsimulators. De Duitse attractiebouwer zegt 's werelds slimste flying theater ontwikkeld te hebben. Om de capaciteit te verhogen, wordt er gewerkt met dubbele gondels.



Terwijl bezoekers uit- en instappen bij de ene gondel, hangt de gondel aan de andere zijde voor het filmscherm. Na afloop van de rit wisselen de gondels van plek met behulp van een ingenieus draaisysteem. Het concept heet airific.

"Flying theaters kampen met een gebrek aan capaciteit zodra de film begint", laat Mack weten. "Met airific minmaliseren we de tijd dat het theater niet in gebruik is, waardoor we een buitengewoon hoge capaciteit kunnen realiseren."



Dochteronderneming

Het attractietype wordt op de markt gebracht door de firma Tacumeon Rides, een dochteronderneming van Mack Rides. De leverancier spreekt over "de hoogste capaciteit in de branche". "Het is de perfecte oplossing voor een kostenefficiënte en eenvoudig te gebruiken vliegsimulator."



In Europa-Park staat sinds 2017 een vliegsimulator van een andere fabrikant: Voletarium. Die attractie werd gebouwd door Brogent Technologies uit Taiwan, met hulp van het Nederlandse bedrijf Vekoma. Daar koos men voor het bouwen van twee theaters tegenover elkaar om een acceptabele capaciteit te bereiken.