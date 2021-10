Movie Park Germany

42 meter hoge booster in Movie Park Germany: 6 euro per persoon

Bezoekers van Movie Park Germany kunnen vanaf vandaag een nieuwe thrillride uitproberen. In het Duitse pretpark staat tijdelijk de 42 meter hoge kermisattractie Fighter. Net als op de kermis moet er apart voor betaald worden: tickets kosten momenteel 6 euro per persoon.



Het gaat om een attractie van het type speed, in de volksmond ook wel bekend als booster. Movie Park huurde het gevaarte van exploitant Harry P.E. Bruch om het attractieaanbod tijdens het drukbezochte Halloween Horror Festival uit te breiden.

Fighter is neergezet tegenover restaurant Van Helsing's Club, aan de zijkant van de overdekte achtbaan Van Helsings Factory. De tijdelijke attractie is ook operationeel op dagen zonder halloweenactiviteiten. Het seizoen loopt nog tot en met zondag 7 november.