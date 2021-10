Disneyland Paris

Staking in Disney-hotel: kamers niet schoongemaakt, maar wel een gratis knuffel

De staking in Disney-hotel Newport Bay Club heeft ook maandag nog voor problemen gezorgd. Doordat externe schoonmakers weigerden aan het werk te gaan, werden hotelkamers niet schoongemaakt. Ter compensatie deelde Disneyland knuffels uit.



Bezoekers troffen in hun kamer een brief aan met de tekst: "Beste gasten, vanwege een onverwachte situatie is jullie kamer helaas niet schoongemaakt. We bieden onze excuses aan voor dit ongemak en we doen alles wat mogelijk is om de kwestie zo snel mogelijk op te lossen. Bedankt voor jullie begrip en we wensen jullie een prettig verblijf."

Bij de brief was een gratis Disney-knuffel weggelegd. Net als op zondagavond stonden er maandag lange rijen bij de receptie. Op social media wordt geklaagd over viezigheid in de kamers.



Geld uitsparen

Disneyland Paris huurt externe bedrijven in voor het schoonhouden van de hotels en parken. Men kiest er bewust voor om de schoonmakers niet zelf in dienst te nemen. Op die manier wordt geld uitgespaard.