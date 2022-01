Wildlands Adventure Zoo Emmen

Voorlopig geen bevers te zien in Wildlands Emmen: 'Het klikte niet'

De introductie van bevers in Wildlands Adventure Zoo Emmen loopt vertraging op. Het Drentse dierenpark heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw beververblijf, onderdeel van themagebied Nortica. In december arriveerde een beverpaar.



Het was de bedoeling om de dieren bij de heropening van Wildlands te presenteren aan het publiek, maar dat gaat voorlopig niet door. "Achter de schermen is hard gewerkt om de nieuwe beverman en bevervrouw met elkaar te matchen, maar deze introductie verliep allesbehalve soepel", laat de dierentuin weten.

Wat ging er mis? "Het klikte niet tussen de twee en dus hebben wij bij de collegaparken om een nieuwe bever gevraagd, in de hoop hiermee wel een succesvol koppel in het verblijf uit te kunnen zetten." Dat nieuwe dier wordt binnenkort verwacht. "Maar tot die tijd nemen er dus geen dieren intrek in de burcht."



Houtzagerij

De nieuwe beverburcht, aangekleed als een houtzagerij, bevindt zich tegenover het verblijf voor stinkdieren en wasberen. Eigenlijk was het de bedoeling om daar een volière voor watervogels te realiseren. Door de coronacrisis zijn de plannen gewijzigd.



Naast bevers wil Wildlands over een tijdje nog een nieuwe diersoort toevoegen. De bevers krijgen namelijk gezelschap van wilde kalkoenen. Die moeten "in de loop van het jaar" verwelkomd worden. Bij de stinkdieren en wasberen zouden ook zeehonden komen, maar daar blijkt achteraf toch geen plek voor te zijn.