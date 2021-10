Disneyland Paris

Youtuber haalt Disneyland-video weg na ophef over mondkapjes: 'Mijn fout'

Youtuber Bo Beljaars, beter bekend als Bokado, heeft de omstreden video van haar bezoek aan Disneyland Paris verwijderd. Aanleiding is de commotie die ontstond toen bleek dat de Nederlandse videomaakster op veel plekken in de Disney-parken geen mondkapje droeg.



Dat is wel overal verplicht, behalve tijdens het eten en drinken. In een inmiddels verwijderde verklaring op Instagram legt Beljaars uit waarom ze zich niet aan de regels hield. "Het was voor mij eerst niet duidelijk dat het mondkapje ook niet af mocht voor een foto, in dit geval een video. Dit is mijn fout."

De youtuber, die haar verblijf liet betalen door Disneyland Paris, had kennelijk alle informatieborden gemist. "Toen dit wel duidelijk werd, heb ik hem in alle shots opgehouden." Ze steekt de hand in eigen boezem. "Dan alsnog snap ik dat sommige mensen het niet eerlijk vinden dat ik hem soms afdeed, ook al was dit alleen in de buitenlucht."



Erg jammer

Wie het filmpje nu opzoekt, krijgt de melding "Deze video is privé". Beljaars zegt een groot fan te zijn van Disneyland Paris. "En het laatste wat ik wil is hun regels niet respecteren." Ze baalt van de gang van zaken. "Ik heb hard gewerkt aan de video, dus uiteraard vind ik het ook erg jammer."