Plopsaqua Landen-Hannuit

Man in levensgevaar na incident in zwembad Plopsaqua

Een man verkeert in levensgevaar na een incident in Plopsaqua Landen-Hannuit, het nieuwste waterpark van de Plopsa Group. Hij kwam zaterdag rond 15.00 uur in de problemen in het opvangbassin van wildwaterbaan Wild River. Daar verdween het slachtoffer onder water.



Het bad is op die plek 1.20 meter diep, vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings. "Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe de volwassen man van in de veertig lijkt te struikelen in het badje en begint te trillen met zijn rechterarm", zegt hij.

Wat er precies is gebeurd, moet nog onderzocht worden. Van den Kerkhof denkt aan een hartaanval, een beroerte of een epileptische aanval. "De man, die een lengte heeft van ongeveer 1.80 meter, heeft een rare beweging gemaakt en is nog enkele keren boven water gekomen."



Ziekenhuis

Toen duidelijk was dat het slachtoffer aan het verdrinken was, heeft een medewerker van Plopsaqua de man uit het water gehaald en gereanimeerd. "We hebben daar complimenten over gekregen van getuigen." Vervolgens is de badgast naar het ziekenhuis gebracht. Zijn situatie is kritiek.



"We hopen uiteraard allemaal van harte dat het snel goedkomt met deze man, dat is het allerbelangrijkste", aldus Van den Kerkhof. De Wild River zelf voldeed aan alle eisen. "Die is volledig gecontroleerd en goedgekeurd door de strengste keuringsinstanties. Bovendien waren alle hulpmiddelen aanwezig. Ik zeg naar eer en geweten dat we goed en snel gehandeld hebben."



Klacht

De vrouw van het slachtoffer denkt daar anders over. Zij beweert dat de aanwezige redders niet snel genoeg ingegrepen hebben. Er is maandag een klacht ingediend bij het parket voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar.



Plopsaqua Landen-Hannuit, gelegen op de grens tussen Vlaanderen en Wallonniƫ, werd in juni officieel geopend. Vorige maand kwam ook al een bericht naar buiten over een ongeluk dat bijna fataal afliep. Toen werd een jongen van de verdrinkingsdood gered door een omstander.