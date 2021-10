Efteling

Flinke nachtelijke klus: tientallen Efteling-medewerkers halen coronaschotten weg

De Efteling laat de coronacrisis langzaam maar zeker achter zich. Bij een groot aantal attracties werden in de nacht van maandag op dinsdag de opvallende spatschermen in de wachtrijen weggehaald. Tientallen medewerkers waren de hele nacht bezig om schermen af te breken bij onder meer Symbolica, Droomvlucht en Joris en de Draak.



Ook bij Carnaval Festival, Vogel Rok, Gondoletta, Halve Maen, Python, De Vliegende Hollander, Fata Morgana, PiraƱa en Baron 1898 zijn de kuchschermen verwijderd. De schotten werden gebruikt als fysieke afscheiding op plekken waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk was.

Sinds 25 september is de afstandsregel niet meer van toepassing in Nederland. Aanvankelijk was de Efteling redelijk terughoudend met het ontmantelen van de schotten. Men koos er in eerste instantie voor om voornamelijk schermen weg te halen die belemmerend waren voor de capaciteit. Na vannacht ogen bijna alle wachtrijen weer als vanouds.



Topteam

"Wat een topteam vannacht!", schrijft een opgeluchte Efteling-medewerker op Twitter. "Met ruim dertig man bijna alle attracties in de Efteling schermvrij gemaakt. Flinke dienst achter de rug, spatschermen weggehaald bij de Droomvlucht-wachtrij, gevolgd door de Python en als klap op de vuurpijl Joris en de Draak. Trots wel!"



Er staan nog schotten bij Villa Volta en Max & Moritz. Ook de extra wachtrij van Carnaval Festival en een klein stukje bij Joris en de Draak - het pad richting Villa Pardoes - moeten nog aan de beurt komen.