Openingsdatum van nieuwe Efteling-bakkerij bekend

De Efteling heeft bekendgemaakt wanneer een nieuwe bakkerij opengaat. Bäckerei Krümel, een nieuwe eetgelegenheid bij familieachtbaan Max & Moritz, is vanaf zaterdag 4 december toegankelijk. Dat is zo'n drie weken na de start van de Winter Efteling op 15 november.



Bezoekers kunnen in de bakkerij terecht voor een ontbijt, lunch of diner, maar ook voor tussendoortjes. Het assortiment bestaat onder meer uit plaatgebak, plaatbrood, worstenbrood, broodpizza's, pretzels en broodjes in de vorm van een krakeling.

Ook staan er Deugnieten op het menu: zachte, zoete broodmannetjes in de vorm van de kwajongens Max en Moritz. Bij een koffiebalie worden verschillende koffiespecialiteiten, thee en warme chocolademelk geserveerd.



Speciaalbier

Verder is er babyccino verkrijgbaar: opgeschuimde melk met siroop en snoepjes, geserveerd als een cappuccino. Naast de gebruikelijke soorten frisdrank kunnen bezoekers ook kiezen voor verse sappen en fruitwater, maar bijvoorbeeld ook voor wijn en speciaalbier.



Bäckerei Krümel werd ontworpen door Jeroen Verheij. Dankzij de komst van de bakkerij is rond de achtbaan een Duits dorpje ontstaan, geïnspireerd op het Alpenlandschap en de streken van de broers Max en Moritz. Vorig jaar werd snackrestaurant De Steenbok al getransformeerd tot Frau Boltes Küche, om zo aan te sluiten bij het verhaal achter de attractie.