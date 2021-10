Disneyland Paris

Staking gooit roet in het eten voor hotelgasten Disneyland Paris

Hotelgasten van Disneyland Paris hebben zondagavond veel last gehad van een staking. In Disney's Newport Bay Club Hotel legden schoonmaakmedewerkers onaangekondigd het werk neer. Daardoor moesten bezoekers 's avonds laat uren wachten totdat ze naar hun kamer konden.



Op social media wordt er een hoop over geklaagd. "We moesten negentig minuten wachten op onze kamersleutel, terwijl we 's middags al hadden ingecheckt", schrijft iemand op Twitter. "Om 23.00 uur zat de lobby nog steeds vol wachtende mensen."

Een ander beschrijft hoe tientallen gezinnen hulpeloos zitten te wachten totdat ze een kamer toegewezen krijgen. "Kinderen slapen op de grond en het management doet niets", is één van de woedende commentaren.



Bizarre situatie

Fansite ED92 geeft Disney ook een veeg uit de pan. "Deze bizarre situatie wijkt totaal af van de unieke, onvergetelijke en luxe beleving waarvoor men betaald heeft." Newport Bay Club is één van de duurste hotels van het Disney-resort.



Disneyland Paris heeft niet op de negatieve berichten gereageerd. De communicatieafdeling wil er ook niet op ingaan. Ingewijden benadrukken dat er werd gestaakt door externe personeelsleden, die niet in dienst zijn van Disney. Voor de getroffen gasten is uiteindelijk een andere locatie geregeld. Ze worden ook financieel gecompenseerd.



Arbeidsvoorwaarden

De stakende werknemers zijn ontevreden over de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Vorige week werd er ook al gestaakt in Disneyland Paris. Toen legden medewerkers aangesloten bij vakbond CGT het werk neer.