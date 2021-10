Walibi Holland

Wie durft? Horrorsupermarkt met schrikeffecten in Walibi Holland

Eén van de grootste verrassingen van Walibi's Halloween Fright Nights bevindt zich dit jaar in de scare zone Firepit. Daar is tijdens het halloweenseizoen een horrorsupermarkt te vinden, een initiatief van frisdrankmerk Fanta. Bezoekers krijgen de opdracht om naar binnen te gaan en een boodschappenlijstje met enkele items af te werken.



Eenmaal binnen blijkt het te spoken in de zogeheten Mobile Market. 'Klanten' worden de stuipen op het lijf gejaagd én ondertussen gefilmd. Tijdens hun bezoek ontvangen ze een QR-code waarmee ze na afloop een korte video van hun helse shopervaring kunnen bekijken.

Het concept was niet vooraf aangekondigd. Toegang tot de Mobile Market van Fanta is gratis. De supermarkt gaat op Fright Nights-dagen open van 18.00 tot 23.00 uur. Als bezoekers geluk hebben, mogen ze een paar van de gevonden spullen houden.