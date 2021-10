Walibi Holland

Video: halloweenthema voor Merlin's Magic Castle in Walibi Holland

Walibi-attractie Merlin's Magic Castle heeft een speciaal horrorthema gekregen. Tijdens de halloweenperiode wordt het verhaal rond tovenaar Merlijn en zijn uiltje tijdelijk naar de achtergrond verschoven. In plaats daarvan klinkt er nu een horrorsoundtrack in het draaiende huis.



De bekende tovenaar heeft zijn burcht kennelijk halsoverkop verlaten. Walibi presenteert in oktober een aangepast ritprogramma met opzwepende muziek en een bijbehorende lichtshow. De naam van de attractie werd niet gewijzigd.

De Halloween Spooky Days en Halloween Fright Nights duren nog tot en met zondag 31 oktober. De vernieuwingen bij Merlin's Magic Castle werden al in oktober 2020 doorgevoerd, maar toen stopte Walibi's halloweenseizoen al na twee dagen vanwege de coronacrisis.



Lichtshow

Het gebeurt vaker dat Walibi attracties aanpast ter gelegenheid van Halloween. Zo klinkt bij boomerang coaster Speed of Sound 's avonds een horrorsoundtrack en is achtbaan Lost Gravity voorzien van een spectaculaire lichtshow.