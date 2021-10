Efteling

Conceptleider Efteling heeft nu zijn eigen adviesbureau

Efteling-oudgediende Olaf Vugts is nu ook in te huren door andere bedrijven. Na 32 jaar bij de Efteling gaat hij zijn werk voor het Kaatsheuvelse attractiepark combineren met zijn eigen adviesbureau. Firma's kunnen Olaf Vugts Imagineering inschakelen voor adviezen over merken, verhalen en conceptontwikkeling.



Vugts was de afgelopen decennia onder meer marketingmanager, parkmanager, marketingdirecteur en creatief directeur bij de Efteling. Tegenwoordig is hij nog actief als conceptleider, al is die rol vrij beperkt. Verder houdt hij zich als ambassadeur bezig met Villa Pardoes, het vakantieverblijf voor zieke kinderen en hun gezin.

"Ik heb besloten om als zelfstandig ondernemer bedrijven te gaan adviseren", schrijft Vugts op LinkedIn. "Daarnaast deel ik mijn kennis en ervaring middels inspirerende en gepersonaliseerde presentaties op het gebied van storytelling en experience."



Frisse energie

Het Efteling-gezicht is naar eigen zeggen al gestart met projecten voor merken als Shoeby, Dille & Kamille, RBT De Langstraat en de Hospitality Group. Hij spreekt over "een nieuwe fase, waar ik met veel frisse energie aan begonnen ben".