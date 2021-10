Attractiepark Toverland

Video: Toverland ontwikkelt nieuwe vuurwerkshow voor Halloween Nights

De populaire Halloween Nights in Toverland worden dit jaar afgesloten met een gloednieuw vuurwerkspektakel. Rond 22.45 uur kunnen bezoekers in entreegebied Port Laguna kijken naar een vuurwerkshow met een bijzondere Toverland-soundtrack. Die bestaat uit speciale halloweenversies van bekende attractiemuziek.



Vanwege de coronaregels was het lang onduidelijk of de show door kon gaan. Uiteindelijk hebben de makers twee weken de tijd gehad om de volledige productie in elkaar te zetten. Voor het componeren van de nieuwe arrangementen werd componist Lorenzo Braun ingeschakeld.

"Het is voor mij altijd al een droom geweest om muziek te schrijven voor een groot themapark, dus ik ben enorm trots dat ik die kans heb gekregen", vertelt pretparkliefhebber Braun aan Looopings. "Het was een intens traject, maar ontzettend leuk om te doen."



Horrorclown

Het project werd in goede banen geleid door Maurice de Zeeuw van de podcast ThemeTalk, die zelf ook een voice-over verzorgt in de show. Ook zijn vriendin Tessa Maessen en Brauns vriendin Evelyn van Hellemond zijn op de achtergrond te horen. Het akelige stemgeluid van een horrorclown komt van scare actor Victor Coffa.



"We wilden alle zes gebieden van Toverland laten terugkomen", zegt De Zeeuw. "Want we vieren niet alleen twintig jaar Halloween, maar ook twintig jaar Toverland." Daarom begint de show met de plek waar het voor Toverland allemaal begon: het Land van Toos, uitgevoerd als een duister speeldoosje.



Percussie

Daarna volgen Fenix en Merlin's Quest, met een zwaar orgel en een klavecimbel. "Vervolgens is het lekker knallen met de wachtrijmuziek van Troy, waar we juist hebben gefocust op de percussie. Het blijft natuurlijk wel een vuurwerkshow, waar we veel dramatische momenten in konden stoppen."



Ook Wunderwald komt aan bod. Toeschouwers horen een demonische clown en een draaimolen. De Zeeuw: "Na een Happy Halloween-versie van Port Laguna klinkt er een epische uitvoering van Dwervelwind uit de Magische Vallei, met meerdere modulaties, zware kerkklokken en harde strijkers." De finale is een bombastische variant van de muziek van schommelschip Scorpios.