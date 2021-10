Walibi Holland

Foto's: Walibi-mascotte verkleed als vampier tijdens Halloween

De mascotte van Walibi Holland ziet er tijdens het halloweenseizoen net iets anders uit. Ter gelegenheid van Halloween kreeg de gelijknamige oranje kangoeroe een speciale outfit aangemeten. In plaats van een rood shirt met een spijkerjasje draagt Walibi nu een zwart shirt met een vampiercape.



Bezoekers kunnen de mascotte overdag op verschillende plekken in het park tegenkomen. Hij wordt rondgereden in een karretje. Hier en daar wordt er gestopt voor een fotomoment. Walibi is ook onderdeel van de openingsshow van kinderevenement Halloween Spooky Days, dagelijks om 13.00 uur.

De kangoeroe heeft sinds dit jaar een nieuw uiterlijk. In de Walibi-parken in België en Frankrijk draagt hij alleen een shirt. Walibi Holland gaf hem ook een broek en schoenen. De halloweenperiode duurt nog tot en met zondag 31 oktober.