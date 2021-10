Efteling

Efteling-theatershow Caro afgelast vanwege technische problemen

Theatershow Caro in het Efteling Theater is zaterdagavond geschrapt in verband met technische problemen. Ook vanavond gaat de voorstelling niet door. Dat bevestigt een woordvoerster van de Efteling aan Looopings.



"Er is een probleem met het waterscherm en met de draaischijf", aldus de voorlichtster. "We zijn het nu aan het oplossen." Gasten die onverrichter zake terug naar huis moesten keren, kregen een gratis drankje aangeboden.

Wie speciaal voor Caro naar Kaatsheuvel was gekomen, ontving ook een gratis parkeerkaart. De Efteling neemt contact op met de bezoekers om een nieuwe datum te plannen. "We hopen dat de eerstvolgende show donderdag gewoon doorgang kan vinden."